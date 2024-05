Milan, Theo Hernandez tentato dal Bayern: c’è già l’accordo con i tedeschi

Dalla Spagna la notizia dell’intesa tra il terzino e il club bavarese: con la sua cessione il club metterebbe a segno una importante plusvalenza, ma aprirebbe un vuoto sulla sinistra

Theo Hernandez al Bayern Monaco: la cessione del terzino francese diventa una possibilità concreta per il Milan, almeno secondo la stampa spagnola che riferisce di un accordo già raggiunto tra il giocatore e il club bavarese. L’addio di Theo frutterebbe al Milan una ricca plusvalenza, ma lascerebbe un vuoto difficile da colmare a sinistra.

Milan, il Bayern Monaco vuole Theo Hernandez

La notizia arriva da Mundo Deportivo, quotidiano catalano vicino al Barcellona che segue però ovviamente con attenzione anche le vicende dei “nemici” storici del Real Madrid e, di conseguenza, gli affari che ne scaturiscono. I blancos hanno messo nel mirino Alphonso Davies, terzino sinistro canadese del Bayern Monaco, che avrebbe però già pronta la soluzione: Theo Hernandez, uno dei top player del Milan.

Milan, Theo Hernandez ha detto sì al Bayern Monaco

Mundo Deportivo si spinge oltre, spiegando come Theo Hernandez abbia dato già il suo gradimento ad un eventuale trasferimento al Bayern Monaco, dove ha già giocato il fratello Lucas, oggi al Psg. Una brutta notizia per i tifosi rossoneri, che ritengono Theo una colonna della squadra nonché un giocatore difficilmente sostituibile.

Milan: maxi-plusvalenza con la cessione di Theo Hernandez

La cessione di Theo Hernandez al Bayern Monaco rappresenterebbe di sicuro un affare per il Milan sul piano economico. Il terzino, oggi 26enne, arrivò a Milano dal Real Madrid nell’ormai lontano luglio del 2019 per una cifra vicina ai 23 milioni di euro: dopo 5 stagioni non solo il costo del suo cartellino è stato ampiamente ammortizzato, ma il valore stesso del giocatore è quasi triplicato, almeno secondo quanto riportato da Transfermarkt che fissa la quotazione a 60 milioni di euro.

Cedendo Theo il Milan realizzerebbe una clamorosa plusvalenza: il problema sarebbe però trovare un altro terzino sinistro in grado di incidere tanto quanto il francese, che in rossonero ha collezionato 29 gol e 38 assist – numeri spaventosi per un esterno difensivo – in 211 partite.