Il Milan sogna: obiettivo top player per chiudere il mercato

I quattro squilli mandati dall’Inter nella prima partita della Serie A 2021-2022 contro il Genoa sembrano poter già rimescolare le gerarchie dei valori che gli addetti ai lavori avevano indicato alla vigilia della partenza del campionato.

In attesa di altri banchi di prova la squadra passata da Antonio Conte a Simone Inzaghi sembra ancora competitiva per lo scudetto, anche se considerazioni più concrete potranno essere fatte alla fine della sessione estiva di calciomercato, che può ancora portare novità importanti per tutte le grandi.

Se infatti la Juventus di Max Allegri potrebbe inserire un altro centrocampista e la stessa Inter cerca una punta, neppure il Milan sembra accontentarsi delle tante operazioni già portate a termine.

L’organico di Stefano Pioli, grazie ad innesti come quelli di Olivier Giroud e Alessandro Florenzi, ha messo esperienza nella rosa, ma il duo Maldini-Massara vuole regalare un altro innesto di qualità al tecnico emiliano.

I dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un altro fantasista che permetta a Brahim Diaz, già responsabilizzato con la maglia numero 10, di esprimersi senza troppe pressioni e nelle ultime ore dall’Inghilterra è rimbalzata la notizia dell’interessamento del Milan nientemeno che per Bernardo Silva.

Il portoghese ex Monaco è ormai ai margini nel Manchester City di Pep Guardiola, che sarebbe pronto a scambiarlo con il Tottenham per arrivare a Harry Kane, se non fosse che gli Spurs, già restii a cedere il proprio bomber e capitano, non vogliono sentir parlare di contropartite tecniche nell’eventuale trattativa.

Bernardo Silva, da cinque anni a Manchester, ma reduce da una stagione, la scorsa, sotto le aspettative, vuole a propria volta cambiare aria, consapevole che gli spazi a sua disposizione sono destinati a ridursi ulteriormente dopo l’arrivo al City di Jack Grealish.

Così il suo agente Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, è al lavoro per trovare una collocazione all’altezza.

Il Milan vuole provarci e secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’ sarebbe pronta anche la formula per provare quello che diventerebbe uno degli affari dell’estate: prestito biennale da 17 milioni e riscatto da oltre 30 milioni per un’operazione complessiva quindi da oltre 50 milioni di euro.

Bernardo Silva era stato pagato circa 50 milioni di euro al Monaco dal City nell’estate 2017, ma ora il suo tempo all’Etihad Stadium sembra finito. Il Milan, che deve ancora impostare il dialogo con il giocatore per l’ingaggio, è consapevole che la missione è difficile e che il tempo a disposizione non è tanto. Ma volontà di piazzare un ultimo colpo di qualità. non manca.



OMNISPORT | 22-08-2021 12:01