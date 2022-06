12-06-2022 09:48

Il Milan non vuole più commettere errori quando si parla di rinnovi contrattuali. Il club rossonero nelle ultime stagioni ha vissuto alcune situazioni complicate culminate con gli addii a parametro zero di giocatori fondamentali come Kessie, Donnarumma e Calhanoglu. Partenze che non hanno influito sull’aspetto tecnico ma che hanno portato senza dubbio a ripercussioni sotto il profilo economico.

Milan, il futuro nelle mani di Sandro Tonali

In casa rossonera Sandro Tonali era già una certezza. Il centrocampista, dopo un primo anno di ambientamento, è stato capace di prendere le redini della linea mediana del Milan diventando uno dei punti di riferimento della squadra che ha conquistato la vittoria dello scudetto. L’atteggiamento in campo e fuori del giocatore hanno fatto capire a dirigenza e tifosi che è lui il perno su cui costruire la squadra del futuro.

Tonali: pronto un adeguamento contrattuale

Paolo Maldini sa riconoscere quando un giocatore è fondamentale nella sua squadra e per questo motivo secondo gli esperti di calciomercato sono già cominciati i colloqui per l’adeguamento di contratto di Tonali. Il Milan vuole mettere il centrocampista al centro del progetto e vuole ricompensarlo come merita, e forse ancora di più vuole evitare il ripetersi di situazioni del passato che rischiano di trascinare con polemiche e un’attenzione mediatica che rischia di danneggiare il club. Per questo motivo sono già cominciati i colloqui per adeguare il contratto di Tonali con tanto di prolungamento (ora il contratto è in scadenza nel 2026).

Tifosi Milan: Tonali è l’uomo giusto

Nonostante un primo anno difficile, i tifosi del Milan hanno sempre coccolato Sandro Tonali, colpiti non solo dalle sue doti in campo ma ancora di più dalla sua voglia di diventare un punto di riferimento rossonero: “Tra poco oscurerà Barella e tutti quelli che in nazionale chiacchierano solamente. Fatti non parole. Vai Sandrino e insegna a codesti come si gioca a calcio”. Mentre Simber commenta: “Grande Sandro nato col cuore rossonero. E noi possiamo dirlo veramente”.

Sono i tanti i tifosi come Cosenza che plaudono al suo atteggiamento: “E’ un giocatore che ha sempre risposto sul campo, contribuendo alla vittoria dello scudetto con il tuo amore per la maglia e stai dimostrando di essere imprescindibile anche con la maglia della nazionale”.