Milan, tentativo a sorpresa per Jean Onana: la mossa di Maldini

08-06-2022 19:30

Il prossimo derby di Milano potrebbe vedere in campo due Onana: il portiere dell’Inter André, e dalla parte rossonera il centrocampista Jean Onana, attualmente in forza al Bordeaux. Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, il Milan ha messo gli occhi sul mediano della Nazionale camerunese, che non giocherà nella Serie B transalpina nella prossima stagione.

Bordeaux retrocesso: il Milan punta Onana

Secondo quanto riporta L’Equipe, il Bordeaux retrocesso in seconda divisione cederà diversi giocatori di spicco nella sua rosa: tra questi ci sarebbe Jean Emile Junior Onana, noto come Jean Onana, camerunese classe 2000 che interessa anche ai tedeschi dello Schalke 04. Il Diavolo avrebbe già effettuato un sondaggio per il giocatore, che ha un cartellino che oscilla intorno ai 5-10 milioni di euro.

Milan, chi è Jean Onana

Ventidue anni, già nove presenze con la Nazionale camerunese, Onana è sbarcato in Europa nel 2019, nel club portoghese del Leixoes. Dopo un anno nel Lilla e un prestito al Mouscron, è approdato per 2 milioni di euro nel 2021 al Bordeaux, dove si è subito affermato giocando 25 partite in campionato e partendo per ben 23 volte dal primo minuto.

Centrocampista roccioso e dal fisico imponente, alto 189 centimetri, Onana è bravo sia nell’interdizione sia negli inserimenti nell’area avversaria. In 23 partite ha realizzato tre reti e offerto due assist decisivi ai compagni

Milan, Maldini pronto a sfruttare l’asse con il Bordeaux

Il club rossonero è in rapporti ottimi con la società girondina (che l’anno scorso prelevò Adli in prestito dai meneghini), e Maldini potrebbe sfruttare l’occasione per piazzare il colpo. Dalla Ligue 1 è intanto sicuro l’arrivo in mediana di Renato Sanches dal Lilla, mentre in estate tornerà alla base anche Tommaso Pobega, che reduce dal prestito al Torino proverà a convincere Pioli a confermarlo per la prossima stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE