Milan, RedBird pronto alle firme. Subito il rinnovo di Maldini

Terminata la festa per la vittoria dello Scudetto, sono giorni caldi per il passaggio di proprietà e l’inizio di una nuova era per il Milan. Questa settimana sono attese novità importante, anche sul fronte Maldini-Massara.

Milan, RedBird pronto alle firme

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, questa dovrebbe essere la settimana decisiva per l’acquisto, da parte del colosso RedBird, della società rossonera. Gerry Cardinale, numero uno del fondo americano RedBird, è atteso a Milano per la firma dell’accordo e, di fatto, dare il via ad una nuova era per il Diavolo.

Gerry Cardinale ha già festeggiato la conquista del titolo di Campione d’Italia con i tifosi rossoneri e non vede l’ora di regalare, attraverso il fondo RedBird, nuove soddisfazioni al popolo del Milan.

Non appena sarà ufficiale il passaggio da Elliott a RedBird, cominceranno anche le prime mosse di mercato. In particolare, c’è un’urgenza da affrontare e risolvere in tempi rapidi.

RedBird, la prima urgenza è il rinnovo di Maldini e Massara

Non appena RedBird avrà il controllo del club rossonero, verrà risolta la questione legata al rinnovo dell’attuale dirigenza, in particolare verranno fissati degli incontri con Paolo Maldini e Frederic Massara.

Nei giorni scorsi, Paolo Maldini si è lamentato per il comportamento della società, parlando di “mancanza di rispetto” nei suoi confronti e in quelli di Frederic Massara. Di conseguenza, l’urgenza numero uno è trovare un accordo per continuare a lavorare insieme per il bene del Milan. Come spiegato da Alessandro Florenzi, non può esistere un Milan senza Paolo Maldini, soprattutto alla luce del lavoro svolto negli ultimi anni.

Prima Maldini-massara, poi i colpi di mercato

Non appena arriverà la fumata bianca circa il futuro del duo Maldini-Massara, il Milan potrà concentrarsi sul mercato. Il direttore sportivo Paolo Maldini ha parlato di tre big per portare il Diavolo ad un livello ancor più alto e, certamente, RedBird proverà in tutti i modi ad accontentare il dirigente rossonero che, di fatto, è colui che porta avanti il pensiero del popolo rossonero.

In agenda anche un incontro con Zlatan Ibrahimovic per capire come proseguire il rapporto dopo che si sarà ripreso dall’operazione. I tifosi si aspettano anche novità rassicuranti anche su Rafael Leao. Blindare il portoghese è un’altra priorità di RedBird e dello stesso Paolo Maldini.