Milan, Maldini tuona: tre big per competere ma prima il rinnovo

27-05-2022 09:03

A pochi giorni dalla conquista dello Scudetto, Paolo Maldini sta già programmando il futuro. Idee chiare per un Diavolo ancor più competitivo che possa puntare ad obiettivi ancor più prestigiosi. Prima, tuttavia, c’è da rinnovare il suo contratto.

Milan, Maldini vuole un mercato da top team

Il Milan, dopo 11 anni di attesa, ha conquistato lo Scudetto. La festa per il titolo di Campione d’Italia è ancora in atto ma Paolo Maldini sta già guardando oltre. Vuole che il Diavolo diventi sempre più competitivo e, per farlo, c’è una strategia di mercato chiara: “Adesso abbiamo bisogno di tre big e possiamo aprire un ciclo per competere in grande”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Paolo Maldini sa perfettamente che ripetersi non è facile e che, per alzare l’asticella, è necessario inserire ancor più qualità nella rosa rossonera. Tre big permetterebbero al Diavolo di fare un ulteriore salto di qualità. Una richiesta, diretta, ad Elliott e, in parallelo, a quella che sarà la nuova proprietà: non accontentarsi ma investire per crescere ancora.

Maldini sorpreso da Pioli e fiducioso su Ibra

Il direttore dell’aria tecnica del Diavolo si è soffermato anche su altri temi, in particolare su Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Sull’allenatore che ha portato il Milan a vincere lo Scudetto, Paolo Maldini è sincero: “Pioli lo conoscevo, ma ciò che mi ha sorpreso è l’energia che mette a Milanello per trasmettere le sue idee. Ed è duro nelle cose che dice“.

Poi parole al miele per Re Zlatan. Lo svedese ha deciso di farsi operare per provare a tornare ai suoi livelli. Una scelta coraggiosa per un classe 1981 (anche se dal fisico statuario). Il dirigente rossonero è pronto ad aspettarlo: “Con Ibrahimovic ci sentiremo tra 15 giorni, ma da quello che ho capito ha intenzione di andare avanti”.

Milan, Maldini vuole subito il rinnovo del contratto

C’è spazio anche per una richiesta personale nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ovvero il rinnovo del suo contratto con la società rossonera: “Io e Massara siamo in scadenza, nessuno ci ha chiamato…“. Parole che sottintendono una certa urgenza. Il Milan non può certo permettersi incomprensioni con il duo Maldini-Massara, ovvero coloro che hanno creato il Diavolo bello e vincente di questa stagione.