Milan, la promessa di Stefano Pioli: gli obiettivi dopo lo scudetto

25-05-2022 15:43

Stefano Pioli, fresco vincitore dello scudetto numero 19 con il suo Milan, come immortalato dai profili social del club, ha ricevuto il premio Bulgarelli come miglior allenatore della Serie A.

Stefano Pioli e il suo Milan, obiettivo Champions

Stefano Pioli ha interrotto un digiuno che durava 11 anni. Il tecnico ha riportato il tricolore, il numero 19 a Milano, lato rossonero. Ora, un primo scoglio è stato superato e bisogna tornare a essere grandi anche in Europa. Il tecnico ha infatti detto, a margine della cerimonia Bulgarelli (è stato premiato come miglior allenatore della A): “Abbiamo meritato lo scudetto. La storia del Milan ci impone di tornare protagonisti in Champions”. E poi ha aggiunto: “Siamo il Milan e la storia pretende che il Milan debba essere protagonista in Italia e in Europa. Dobbiamo cercare di fare sempre meglio”.

Milan, il segreto della vittoria per Stefano Pioli

Nessuno o pochi, soprattutto a inizio anno, pensavano che i rossoneri sarebbero stati in grado di portare a casa lo scudetto e battere la concorrenza dell’Inter. Eppure alla fine è successo e Stefano Pioli ci ha sempre creduto: “In tutti i nostri locali avevo appeso il punteggio di 79 punti fatto l’anno scorso. Chiedevo sempre ai miei giocatori se fossero stati contenti di arrivare di nuovo secondi…e la risposta era sempre negativa. Questo vuol dire che ci abbiamo sempre creduto e secondo me lo abbiamo anche meritato”.

Milan, lo scudetto vale anche il rinnovo per Stefano Pioli

Secondo Tuttosport, il premio per Stefano Pioli, sarà il rinnovo di contratto. Attualmente l’ex viola ha ancora un altro anno più opzione. Dopo il trionfo di questa annata non è da escludere che si inizi a intavolare una trattativa che porti a stabilire un lungo sodalizio con l’allenatore.