Milan, Stefano Pioli esulta e punge l'Inter dopo la festa scudetto

22-05-2022 21:40

Il Milan, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, è tornato campione d’Italia dopo 11 anni dall’ultima volta. Per i rossoneri si tratta del 19esimo scudetto nella storia, raggiunti i concittadini dell’Inter, a cui non è servito a nulla il trionfo contro la Sampdoria. Per tutti i tifosi rossoneri, il protagonista di questo scudetto ha un nome e cognome: Stefano Pioli.

Milan campione, le parole di Pioli

Il tecnico del Milan ha vinto così il primo trofeo da allenatore e al termine dei festeggiamenti non ha nascosto la sua gioia per questo grande traguardo: “Sono felice per i miei giocatori, per me, per il mio staff, per il club e per i nostri tifosi fantastici – ha detto dopo la gara col Sassuolo a Dazn -. Ci meritiamo questo scudetto, per come abbiamo giocato e per come abbiamo lavorato”.

Milan, la frecciata di Pioli all’Inter

Pioli manda un messaggio ai rivali nerazzurri: “Siamo stati più continui dell’Inter: l’ultima partita che abbiamo persa è stata quella con lo Spezia, che non dovevamo perdere. Quella prima neanche me la ricordo. I miei sono stati fantastici, dal primo all’ultimo, anche chi ha giocato meno. Abbiamo vinto partite difficili, due volte con la Roma, due volte con la Lazio, col Napoli, abbiamo ribaltato un derby… Maldini e Massara mi sono sempre stati affianco, se arrivi a questi livelli è perché tutto l’ambiente ha dato il massimo”.

Pioli ha elogiato ancora i suoi ragazzi: “Io mi sono divertito a lavorare con questi giocatori. Abbiamo preparato le partite trovando sempre varie soluzioni, con ragazzi che conoscevano bene tutti i tempi di gioco e che lo rendevano facile. Noi siamo partiti con l’idea di migliorare la classifica dell’anno scorso, sapendo che c’era la possibilità di lottare per qualcosa di importante. I miei giocatori sono forti, perché la dirigenza ha costruito un mix vincente di giovani ed esperti, con la giusta mentalità”.

Milan, Pioli miglior allenatore della Serie A

Pioli è anche stato eletto miglior coach della Serie A 2021/22. Un premio meritatissimo dopo questo scudetto ottenuto col Milan, dopo due anni e mezzo di grande lavoro. Adesso il tecnico rossonero avrà il compito di ripetersi, cercando di migliorare ancora una squadra giovane che dal suo arrivo è già cresciuta tanto. Adesso, però, è solo tempo di festeggiare con i tifosi.

