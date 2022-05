SONDAGGIO - Scudetto al Milan: chi è il miglior rossonero della stagione?

23-05-2022 14:40

Alla fine il campo ha parlato e ha premiato il Milan con lo scudetto numero 19 della sua storia. Lo 0-3 a Sassuolo nel segno di Giroud e Kessiè ha reso vano il contemporaneo 3-0 dell’Inter con la Sampdoria e ha fatto esplodere di gioia i tifosi rossoneri, che hanno invaso le strade di Milano fino a tarda notte. La Serie A 2021/2022 sarà un campionato difficile da dimenticare perchè uno dei più equilibrati di sempre (QUI le nostre pagelle a tutte le squadre), che ha visto tre squadre alternarsi in testa alla classifica e un derby rossonerazzurro durato fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. E soprattutto ha regalato al tifo milanista tanti nuovi e inaspettati beniamini, che entrano di diritto nell’Olimpo delle leggende.

Milan campione d’Italia, i protagonisti della cavalcata scudetto

Chi avrebbe mai pensato a inizio stagione, infatti, che Tomori e Kalulu si sarebbero rivelati la miglior coppia difensiva del campionato? O che Maignan non solo non avrebbe fatto rimpiangere Donnarumma, ma che addirittura lo avrebbe superato in quanto a rendimento? Probabilmente nessuno, così come scommettiamo che in pochi avrebbero indicato l’incostante Leao come valore aggiunto della squadra, per non parlare di altri “mestieranti” (non ce ne vogliano) come Krunic, Calabria, Messias… E non dimentichiamoci dei “vecchietti” Ibrahimovic e Giroud, dei top dell’anno scorso Theo Hernandez e Kessiè, e neppure di Tonali, cuore rossonero che, dopo una prima stagione sottotono, si è caricato la squadra sulle spalle a suon di prestazioni e gol.

Lo scudetto del Milan passa anche dalla panchina

Questi i principali protagonisti del campo, ma dietro alla cavalcata trionfale del Milan allo scudetto c’è la regia di Stefano Pioli, al suo primo trofeo da allenatore, che in meno di tre anni ha preso una squadra allo sbando e l’ha portata sul tetto d’Italia. Merito suo e di una dirigenza, capitanata da una leggenda come Paolo Maldini, che ha deciso di dargli fiducia anche quando da più parti (tifosi rossoneri compresi) si invocava un cambio di guida tecnica.

Secondo te chi è il vero protagonista dello scudetto del Milan? Vota il tuo preferito nel sondaggio qui sotto!