Una felice eccezione, dopo un’annata per la verità molto travagliata dal punto di vista degli errori arbitrali . Lo dimostrano le differenze tra la classifica reale del campionato e quella depurata dalle sviste. In alcuni casi, differenze marcatissime sia in zona Europa che in coda.

Dopo un intero campionato segnato da sviste, svarioni, mancati interventi e conseguenti polemiche arbitrali, l’ultima giornata del Campionato di Serie A senza errori arbitrali riserva pochi episodi controversi: tutte le azioni da rivedere alla moviola sono concentrate per lo più in un paio di partite.

Moviola di Serie A: l’ultima giornata di campionato

Due le partite condite da qualche timida discussione nel panorama pur ricco di sfide decisive del 38mo turno. In Fiorentina-Juventus Chiffi vede bene: non ci sono nell’azione che porta al gol del vantaggio viola di Duncan, mentre è piuttosto netta l’irregolarità di Bonucci su Torreira nel rigore del 2-0. Discussioni anche in Lazio Verona, arbitro Colombo di Como. Qualche dubbio, in particolare nell’azione del 3-3 di Hongla, reo forse di un colpo a Kamenovic. Solo un peccato veniale per il direttore di gara e in effetti sembra la decisione più giusta.

Per il resto, bene Doveri in Sassuolo-Milan, Di Bello in Inter-Sampdoria e Maresca nell’infuocato Venezia-Cagliari, che ha sancito la retrocessione del Cagliari in Serie B.

Errori arbitrali in Serie A: la classifica finale con tutti i verdetti

Quali i verdetti nella nostra classifica senza errori arbitrali? Il Milan avrebbe vinto comunque lo Scudetto anzi i rossoneri sono stati piuttosto tartassati quest’anno, in cui avrebbero meritato tre punti in più. Il Napoli sarebbe finito secondo al posto dell’Inter, mentre in Champions ci sarebbe andata la Roma davanti ad Atalanta (la squadra più penalizzata di tutte, con sei punti mancanti) e Lazio.

La Juventus? Soltanto settima, in Conference League. La squadra di Allegri è risultata la più “aiutata” del campionato, con otto punti in più grazie agli errori dei fischietti. E in coda? Si sarebbe salvato il Genoa, davanti a Cagliari e Salernitana.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica finale di Serie A 2021-2022 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale MILAN 86 MILAN -3 89 INTER 84 NAPOLI -2 81 NAPOLI 79 INTER +5 79 JUVENTUS 70 ROMA -3 66 LAZIO 64 ATALANTA -6 65 ROMA 63 LAZIO – 64 FIORENTINA 62 JUVENTUS +8 62 ATALANTA 59 FIORENTINA +2 60 VERONA 53 TORINO -4 54 TORINO 50 SASSUOLO -1 51 SASSUOLO 50 VERONA +2 51 UDINESE 47 BOLOGNA -4 50 BOLOGNA 46 UDINESE +2 45 EMPOLI 41 EMPOLI – 41 SAMPDORIA 36 SAMPDORIA – 36 SPEZIA 36 SPEZIA +4 32 SALERNITANA 31 GENOA -1 29 CAGLIARI 30 CAGLIARI +1 29 GENOA 28 SALERNITANA +2 29 VENEZIA 27 VENEZIA +7 20

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua terza edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan