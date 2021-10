Milan, Maldini e Massara preparano un colpo dalla Premier League

Il gioco del Milan di Stefano Pioli è bastato per larga parte sui movimenti offensivi dei tre trequartisti, che dividendosi tra compiti difensivi, offensivi e di impostazioni riescono a coprire sempre una larga fetta della metà campo avversaria. Al tecnico rossonero, lo abbiamo visto, piacciono giocatori polivalenti in grado di ricoprire più ruoli nella trequarti, un Castillejo o un Saelemaekers per intenderci. Per ora, che risponde a queste caratteristiche, in rosa c’è solamente il giovane Brahim Diaz, non considerando Junior Messias che è ancora ai box e non ha ancora dato un vero e proprio contributo alla causa. Dall’Inghilterra ora rimbalza la notizia che il Diavolo si sarebbe messo sulle tracce di Jesse Lingard per quel ruolo, chiuso al Manchester United e desideroso di cambiare aria.

A riportarlo sono alcuni tabloid britannici come il Mirror o il Daily Mail, che scrivono come l’inglese classe 1992 non sia per nulla contento del suo momento ad Old Trafford. Perchè? La risposta è semplice: non trova spazio. Con gli arrivi estivi di Cristiano Ronaldo e del giovane Sancho (pagato 80 milioni di euro), lo spazio per Lingard si è inevitabilmente ridotto. Basti pensare che fino a questo momento della stagione non ha ancora iniziato una gara da titolare con la maglia dei Red Devils.

Dopo l’ottima stagione passata in prestito al West Ham, di certo Lingard non si aspettava un trattamento così, e col contratto in scadenza a giugno 2022 (e senza la minima intenzione di rinnovarlo) ora Maldini e Massara si stanno facendo sotto per firmarlo a zero ad inizio febbraio, quando Jesse potrà liberamente firmare con chiunque desideri. Attenzione però alla concorrenza del Barcellona, che vorrebbe portare l’esterno britannico al Camp Nou. Dal Regno Unito però sostengono che il Milan sia attualmente in vantaggio, anche perchè in grado di garantire al giocatore un minutaggio sicuramente maggiore rispetto a quanto potrebbe fare il Barca.

OMNISPORT | 15-10-2021 12:44