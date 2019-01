L'Inter continua a ribadire di non volerlo lasciare andare ma Miranda vuole giocare con più continuità.

Una nuova opportunità per il brasiliano è quella legata all'interessamento da parte del Monaco, che si trova in una situazione assai precaria in Ligue1.

La formula del prestito, però, non convince i meneghini: di fronte a un'offerta di 5 milioni per il cartellino l'affare potrebbe andare in porto. Ma il tempo stringe.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 07:15