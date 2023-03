Il Napoli cerca di blindare Giuntoli

Il contratto scade a fine giugno 2024, dunque non c'è fretta, ma in casa azzurra c'è la paura di un addio

06-03-2023 12:10

Il Napoli vuole blindare Cristiano Giuntoli che ha costruito la squadra che sta dominando il campionato di Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il contratto è in scadenza il 30 giugno 2024, dunque non c’è fretta, ma in casa azzurra c’è il timore che parecchie squadre, anche straniere, possano mettere gli occhi su di lui. Tra l’altro, Giuntoli ha deciso di imparare l’inglese proprio per allargare le possibilità del suo futuro e questo preoccupa non poco Aurelio De Laurentiis. Anche in Italia, naturalmente, non mancano le pretendenti. Perciò bisogna muoversi con un buon anticipo.