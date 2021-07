Il Napoli ci mette una toppa, ma i social non perdonano: Che figura

L’obiettivo è ambizioso: produrre le maglie e tutto il materiale da gioco “ufficiale” in proprio, con una linea intrigante e di grande prestigioso firmata Emporio Armani. Al momento, però, l’intuizione di Aurelio De Laurentiis è ancora un cantiere aperto. Sono tanti i passaggi da completare, diverse le questioni da mettere a punto per il Napoli, che così ha dovuto iniziare il ritiro a Dimaro Folgarida riciclando…i vecchi kit da allenamento dell’anno scorso. Le immagini dei calciatori giunti nella ridente località della Val di Sole, veicolate dai canali ufficiali del club partenopeo, hanno fatto il giro del web. E a tifosi e appassionati non sono sfuggiti alcuni dettagli.

Napoli, la toppa sullo sponsor decaduto

Il logo delle magliette utilizzate da calciatori e membri dello staff, anzitutto, che è ancora griffato Kappa, sponsor tecnico il cui contratto di partnership è scaduto lo scorso 30 giugno. E poi la toppa, in bianco e con la scritta “Ssc Napoli” a coprire un altro storico sponsor ormai decaduto, Kimbo. Soluzioni “fai da te”, che pochi si sarebbero aspettati da un club professionistico come il Napoli, ai vertici in Italia e in Europa. “Siamo in grande ritardo e probabilmente solo a Castel di Sangro potremo presentare le nuove maglie”, aveva annunciato il presidente De Laurentiis rimandando l’appuntamento alla seconda tranche del ritiro, in programma in Abruzzo dal 5 al 15 agosto. Ma l’avviso non è bastato a placare polemiche e ironie sul web.

Toppe e ritardi, la maglia del Napoli fa discutere

“Prima si diceva: onorate la maglia. Adesso neanche più quella”, commenta un tifoso amareggiato. “Allora la situazione economica è davvero disastrosa: neppure più i soldi per le magliette ci sono”, ironizza un altro supporter. E ancora: “Siamo diventati una barzelletta: dalle maglie trash a quelle con le toppe, c’è sempre il Napoli coinvolto”. Oppure: “Che figura: neanche la mia squadra di calcetto farebbe cose del genere”. Mentre altri si domandano: “Ma non potevano pensarci prima?”. E qualcuno osserva: “Grandi progetti a chiacchiere, poi il presidente viene letteralmente meno nelle cuciture”.

SPORTEVAI | 16-07-2021 16:29