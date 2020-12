Il Napoli delude, l’attaccante bocciato dai tifosi

Un pareggio deludente, che rimanda la qualificazione ai 16esimi di Europa League all’ultima gara contro la Real Sociedad. Dopo l’1-1 con l’AZ Alkmaar i tifosi del Napoli si mostrano delusi, soprattutto perché il gol di Mertens dopo soli 6 minuti li aveva illusi: gli olandesi sembravano un avversario che poteva essere battuto facilmente, invece il Napoli s’è addormentato, favorendo il rientro in partita degli olandesi.

Elogi solo per Ospina

Gattuso ha alternato i due moduli utilizzati quest’anno, 4-3-3 e 4-2-3-1, ma non è servito per dare la sveglia agli azzurri che comunque hanno avuto un paio di buone occasioni per vincere l’incontro dopo il rigore parato da Ospina a Koopmeiners che avrebbe portato in vantaggio l’AZ. “Ospina è stato il nostro angelo”, il commento di Cristian su Twitter.

“Abbiamo fatto pena. Quelli dell’AZ minimo meritavano di pareggiarla”, il commento di Nicola. “Ci siamo addormentati”, aggiunge Nak. “Perché non azzeccate due partite di fila?” si domanda Ale.

Petagna nel mirino dei tifosi

La prova collettiva della squadra di Gattuso non è piaciuta ai tifosi, che però se la prendono anche individualmente con i giocatori partenopei. Petagna il più criticato.

Azzurra ironizza sul centravanti, che di testa ha fallito un gol clamoroso: “Non avrà messo le lenti a contatto, ha visto la porta 2 metri più a destra…”. Per Vincenzo, l’ex Spal “è un chiodo in campo, solo uno come Giuntoli poteva prenderlo”. Luca, invece, boccia la prova di Bakayoko: “Per favore non fate giocare mai più Bakayoko. Bruttissima partita di tutti però”.

Marco, invece, attacca Lozano, spesso a terra nel corso della gara: “Dite a Lozano che la prossima volta le può anche scegliere giuste le scarpette”. E Salvatore se la prende con Insigne: “Insigne peggiore in campo…corre solo a tratti…in certe partite da la sensazione di non esserci”. Insomma ce n’è per tutti e da qualche parte spunta anche chi chiede il cambio di panchina: “Basta, serve continuità – scrive Franco – Gattuso out!”.

