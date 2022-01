Il Napoli finalmente punta un big: lo aveva cercato tre anni fa

16-01-2022 08:48

Il Napoli continua la sua ricerca del terzino sinistro. Le condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam non offrono le garanzie necessarie e la sola presenza in rosa di Mario Rui potrebbe rappresentare un problema visti i tanti impegni che la squadra di Luciano Spalletti deve affrontare.

Napoli: si riapre la pista Tagliafico

Nel corso delle ultime settimane il diesse del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha battuto diverse piste alla ricerca della soluzione giusta. Il nome più caldo delle ultime settimana è stato quello di Oliveira del Getafe, ma la società spagnola non ha voluto intavolare una vera e propria trattativa chiudendo di fatto la porta.

Per questo motivo il dirigente del Napoli si è lanciato su nuovi obiettivi e secondo gli esperti di calciomercato negli ultimi giorni sono salite in maniera prepotente le quotazioni di Nicolas Tagliafico. Il calciatore argentino è nella “lista della spesa” degli azzurri già da diverse sessioni di mercato ma non c’è mai stata una trattativa per riuscire ad arrivare al giocatore. Anche ora le cose non sono semplici nonostante il giocatore argentino abbia un contratto in scadenza con l’Ajax nel 2023.

Tifosi del Napoli pessimisti sul mercato

Ma i tifosi del Napoli non sembrano molto ottimisti sulla possibilità che il Napoli riesca a portare a termine una trattativa nel corso di questa finestra di mercato come sottolinea Napolano: “Tra due giorni: clamoroso, salta l’operazione Tagliafico, l’Ajax ha chiesto soldi” e la stessa ironia si legge nelle parole di Biagio: “Pare che non se ne faccia nulla, l’Ajax stranamente chiede soldi”.

I tifosi sono scettici sulle intenzioni della società ma anche sul valore del calciatore: “Ha 30 anni e il suo costo dovrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro, con un ingaggio che si aggira sui 2 milioni. Non mi sembra operazione da Napoli che tra l’altro in questo momento ha anche le liste piene. Bisognerebbe capire chi esce per fargli posto”.

