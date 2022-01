Napoli-Fiorentina, Spalletti: "Tutto abbastanza complicato"

13-01-2022 22:28

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della gara di Coppa Italia persa 5-2 contro la Fiorentina dopo i tempi supplementari. Il Napoli ha perso la prima partita stagionale giocata in Coppa Italia per la prima volta da dicembre 2012 (1-2 v Bologna); da allora, i partenopei avevano sempre passato il turno nelle successive otto occasioni.

Queste le parole di Spalletti:

“Non siamo riusciti a gestire bene la partita quando eravamo in superiorità numerica. Non siamo stati così cattivi e determinati. La Fiorentina invece l’ha gestita abbastanza e poi da un episodio ha trovato il vantaggio. Le due espulsioni? Le ho un po’ riviste, non ci voglio entrare. Lozano tenta di togliere il piede, non riesco a capire se l’entrata di Duncan e l’espulsione di Fabian abbiano lo stesso valore. Ma la responsabilità è nostra poiché eravamo in superiorità numerica”.

La nota positiva? Non ce ne sono, tutto abbastanza complicato come gestione perché poi sono gli stessi giocatori che hanno giocato tre giorni fa, quelli che ho messo dentro erano fermi da 10 giorni. Ora si rigioca lunedì, se ci fosse la possibilità di avere forze fresce per la prossima partita sarebbe diverso invece ti ritiri dentro le complicazioni dei giocatori che hanno giocato 120. Osimhen lunedì verrà con noi, poi c’è da valutare bene un usare coretto la sua disponibilità e la sua possibilità di condizione fisica”.

