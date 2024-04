Il Napoli ha scelto Gimenez per il post-Osimhen: fissato incontro col Feyenoord

Nei prossimi giorni gli emissari di De Laurentiis incontreranno l’agente del giocatore e i vertici del club di Rotterdam: il messicano è ritenuto l'attaccante migliore per sostituire il nigeriano

Il Napoli ha scelto Santiago Gimenez: il 22enne centravanti messicano è la prima scelta del club azzurro per sostituire Victor Osimhen, destinato a partire a fine stagione. Nei prossimi giorni gli emissari di Aurelio De Laurentiis si recheranno a Rotterdam per incontrare i vertici del Feyenoord e la procuratrice dell’attaccante.

Post-Osimhen: il Napoli ha scelto Gimenez

Sarà Santiago Gimenez a raccogliere l’eredità di Victor Osimhen, o almeno questi sono i piani del Napoli. Il centravanti nigeriano è destinato a partire al termine della stagione, la clausola rescissoria da 120/130 milioni presente nel suo contratto non rappresenterà un ostacolo per i top club europei interessati a lui, soprattutto Psg e Chelsea, che già si sarebbero mossi con gli agenti di Osimhen. Il Napoli avrà dunque denaro da investire per il suo nuovo centravanti: Gimenez è in cima alla lista.

Napoli: Gimenez preferito a David, Gyokeres e Sesko

L’attaccante messicano nato però a Buenos Aires è il preferito all’interno di una lista che presenta i migliori talenti emergenti del calcio europeo. Più tecnico dello svedese dello Sporting Gyokeres, più abile nel dialogare con la squadra del canadese del Lille Jonathan David, più esperto e più abile in zona gol del talento sloveno del Lille Benjamin Sesko, dopo i 47 gol in 83 partite col Feyenoord Gimenez è reputato dal Napoli pronto al grande salto in un campionato come la serie A.

Napoli, presto l’incontro con i vertici del Feyenoord

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la prima mossa del Napoli sarà incontrare il giocatore, la sua agente Mariel Duayhe e i vertici del Feyenoord, rappresentato dal d.g. Dennis Te Kloese e dal presidente Toon Van Bodegom: l’obiettivo è capire se il Napoli è meta gradita e come impostare la trattativa per il cartellino dell’attaccante. Su Transfermarkt il 22enne messicano viene valutato 45 milioni di euro: con 5 o 10 milioni in più il Napoli potrebbe portarsi a casa l’erede di Osimhen.