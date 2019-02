Parma e Napoli si sono confrontati negli ultimi giorni sul futuro di Roberto Inglese. Il club azzurro, secondo quanto riporta Il Roma, non ha intenzione di puntare sul giocatore, ed è pronto a cederlo in estate.

La richiesta per il cartellino è però alta: circa 25 milioni di euro. Su Inglese oltre al Parma c'è anche l'Atalanta. In questa stagione l'ex punta del Chievo ha realizzato finota 8 reti in 17 partite.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 11:00