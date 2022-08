Il Napoli risponde alle altre big: 5-2 all'Hellas Verona

15-08-2022 20:32

Dopo le vittorie delle altre big del campionato, arrivano i tre punti anche per il Napoli all’esordio in questa Serie A. Successo largo per 5-2 in casa dell’Hellas Verona nella partita fra le due squadre del cuore di Claudio Garella, che non era iniziata bene per il vantaggio della formazione allenata da Gabriele Cioffi.

Il Napoli dopo un po’ di tentativi a inizio primo tempo va sotto al 29′ con il gol di Lasagna. Al 37′ arriva però il pareggio di uno dei nuovi acquisti, Kvaratskhelia, subito a segno all’esordio in Serie A. Nel recupero della prima frazione gli uomini di Luciano Spalletti completano la rimonta con la rete di Osimhen.

L’inizio del secondo tempo non è però positivo per il Napoli, dato che il Verona trova subito il pari al 48′ con Henry. Da lì poi il club partenopeo riesce a prendere più campo e ad arrivare con più facilità in porta. Al 55′ Zielinski trova il nuovo vantaggio. Quindi Lobotka al 65′ e Politano al 79′ chiudono il risultato.

Ci sarebbe stato poi anche il sesto gol del Napoli con Ounas, annullato per fallo del giovane Zerbin su Montipò. Dopo cinque minuti di recupero termina così la sfida del Bentegodi con i tre punti per il club partenopeo.