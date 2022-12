Il Napoli scricchiola in difesa, Spalletti: “Zero preoccupazioni”

22-12-2022 15:14

La serie A tornerà in campo a gennaio, le squadre si stanno organizzando al meglio per non farsi trovare impreparate e tra test match e sedute di allenamento sono tutte sull’attenti.

C’è anche chi, però, sta facendo un po’ più di fatica del previsto, come la prima della classe Napoli. Nelle ultime quattro uscite sono arrivati 10 gol subiti con le sconfitte per mano del Villareal (2-3) e del Lilla (1-4).

Il tecnico di origine toscana sembra comunque molto sereno: “Possiamo dire tante cose, innanzitutto far meglio è necessario, ma l’atteggiamento è stato lo stesso per tutte le partite”

“Oltretutto – prosegue Spalletti – l’atteggiamento era quello giusto ed è questo che conta ora, per il resto si vede che siamo ancora indietro di preparazione e che dobbiamo migliorare pressando alto”.