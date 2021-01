Il Napoli si fa male da solo: impresa dello Spezia in 10

Il Napoli, al ‘Diego Armando Maradona’, non sa più vincere. Tonfo interno della squadra di Gattuso, battuta 2-1 da uno Spezia capace di ribaltare il risultato in inferiorità numerica per il rosso a Ismajli: Nzola su rigore e Pobega rispondono a Petagna.

Ringhio lascia in panchina Petagna e propone Lozano prima punta, inserendo Politano a destra sulla trequarti. Per il resto, stessi uomini di Cagliari. Nei liguri esclusione per Gyasi in favore di Farias, dal 1′ nel tridente con Agudelo e Nzola. Deiola e Maggiore mezzali ai fianchi di Agoumè, in difesa Ismajli e Terzi preferiti a Erlic.

Primo tempo a tambur battente del Napoli, che sbatte contro Provedel e paga la “mancanza di veleno” contestata spesso da Gattuso: il valzer delle occasioni fallite la apre Insigne dopo appena un minuto ‘ciccando’ il tap-in davanti a Provedel, inaugurando la sfida personale col portiere spezzino.

Politano con un sinistro a giro va vicino al vantaggio, a ridosso del quarto d’ora gli azzurri hanno poi ben 3 chances in pochi secondi: Provedel pasticcia, Lozano innesca Insigne ma l’estremo difensore ligure si oppone, Terzi salva sulla linea l’inzuccata di Fabian, infine Ismajli alza in corner la girata ancora di Insigne.

Il ‘Chucky’ si vede annullare con la VAR un goal per fuorigioco, il duello Insigne-Provedel continua, l’ultimo squillo lo regala l’acciaccato Politano (problema alla gamba) nel recupero col solito marchio di fabbrica: conversione sul mancino e tiro sopra la traversa.

In avvio di ripresa Petagna rileva proprio Politano e sblocca il risultato, trafiggendo Provedel sotto misura su cross basso di Di Lorenzo. Il Napoli, però, dopo tante occasioni sprecate si fa riacciuffare dallo Spezia: Fabian stende in area Pobega, Nzola dal dischetto fa 1-1.

Lo Spezia, dopo una chance fallita dai partenopei sull’asse Lozano-Petagna, rimane in 10 per il secondo giallo a Ismajli ma ribalta clamorosamente il match con Pobega, che insacca a porta vuota dopo un palo di Nzola colto a tu per tu con Ospina.

Nel finale Elmas e Llorente gettano al vento i palloni del 2-2, il triplice fischio di Mariani decreta l’impresa ligure: il Napoli resta sulle montagne russe e lontanissimo dalle milanesi.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-2

MARCATORI: 58′ Petagna (N), 68′ rig. Nzola (S), 81′ Pobega (S)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5,5; Di Lorenzo 6, Manolas 5,5, Maksimovic 5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 4,5 (85′ Llorente 5), Bakayoko 6 (76′ Lobotka sv); Politano 5,5 (53′ Petagna 6,5), Zielinski 5,5 (76′ Elmas 5), Insigne 5; Lozano 5,5. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 7; Vignali 5,5, Terzi 6, Ismajli 5, Marchizza 6,5 (90′ Ramos sv); Deiola 6 (46′ Pobega 7), Agoumè 6, Maggiore 6,5 (90′ Saponara sv); Agudelo 6 (46′ Gyasi 6), Nzola 7, Farias 6 (79′ Erlic sv). All. Italiano.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Pobega (S), Maggiore (S), Di Lorenzo (N), Terzi (S), Manolas (N)

Espulsi: Ismajli (S)

OMNISPORT | 06-01-2021 20:17