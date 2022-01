Il Newcastle guarda alla Serie A: assalto a Milenkovic

14-01-2022 12:51

Con sei gol al passivo nelle ultime due partite tra Torino in campionato e Napoli in Coppa Italia, la Fiorentina torna a interrogarsi sulla tenuta della propria difesa.

Al netto del gioco offensivo predicato da Vincenzo Italiano, infatti, si è registrato qualche errore di troppo a livello individuale e di reparto, tralasciando la doppia papera di Bartlomiej Dragowski nel match di Coppa, che ha portato al gol di Mertens e all’espulsione del portiere polacco.

Così se è in bilico la permanenza in viola di Matija Nastasic, si torna a parlare anche della possibile cessione di Nikola Milenkovic.

Il centrale serbo, che la scorsa estate ha rinnovato il contratto fino al 2023, è entrato nel mirino del ricco Newcastle.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, tuttavia, la Fiorentina non è intenzionata a disfarsi del giocatore per meno di 45 milioni, cifra forse troppo elevata anche per i Magpies, che pure si sono già assicurati Chris Wood e Kieran Trippier durante il mercato di gennaio, ma che puntano a rinforzare ancora il reparto arretrato.

