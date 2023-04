Il nuoto ha una nuova stella: chi è Summer McIntosh

Per la canadese incetta di record del mondo e ha solo 16 anni

03-04-2023 12:53

L’astro nascente del nuoto internazionale è made in Canda e si chiama Summer McIntosh.

La 16enne sta collezionando record del mondo, come quello nei 400 misti, grazie a cui ha superato quello in vigore da 7 anni di Katinka Hossu a cui si unisce anche quello nei 400 stile libero con cui aveva superato Ariane Titmus.

Dopo il record aveva detto: “Ovviamente è davvero fantastico e sono davvero felice di ottenere un altro record mondiale!.

Non finisce qui: in settimana ha anche realizzato altri record nazionali e junior ed è diventata la prima nuotatrice a detenere nello stesso momento il record mondiale nei 400 stile libero e nei 400 misti. Nel weekend ha anche vinto i 200 farfalla in 2’04”70 e ha provato pure i 200 stile.

Non è una sorpresa la sua presenza per gli appassionata di nuoto. La canadese, a 14 anni, era stata la più giovane di tutta la delegazione canadese a Tokyo 2020 ed è anche diventata la prima canadese, dal 1984 e dal 1967 a prendersi due record mondiali in vasca lunga.