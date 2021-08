Il nuovo Pressing o la Domenica Sportiva? I social non hanno dubbi

Prima giornata di campionato e primo appuntamento con i tradizionali talk show dedicati al calcio, sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset. Per Sky, che ha comunque perso i diritti e non potrà trasmettere immagini delle partite di cui non detiene i diritti, bisognerà attendere settembre per rivedere il “Club”, mentre Dazn – almeno per il momento – non ha dato il via a trasmissioni di approfondimento live sul campionato.

Pressing o Ds? Gli italiani scelgono

Curiosità per la prima puntata della rinnovata Domenica Sportiva su Rai Due e per il ritorno in prima serata di Pressing su Rete Quattro. Il confronto in tv lo ha vinto a mani basse il programma condotto da Jacopo Volpi, che ha battuto piuttosto nettamente – stando ai dati d’ascolto – la coppia formata da Monica Bertini e Massimo Callegari. Per Pressing 316mila spettatori e il 2.9% di share, per la Ds 588mila spettatori e il 4% di share nella parte iniziale lievitati a 946mila spettatori nel momento di diffusione delle immagini delle partite. Ma al di là dell’Auditel, cosa ne pensano gli appassionati di entrambi i programmi?

La Domenica Sportiva, elogi e critiche

Giudizi contrastanti sulla Ds. Ecco qualche Tweet velenoso: “LaDS che pena. Volpi imbambolato, Tardelli nero per la Juve, collegamento con due tizi (non so chi siano) che mandano un video da 1 elementare: tutti pagati, in parte da noi col canone”. Nel mirino gli immancabili problemi: “Per me la Serie A non inizia finché LaDS non ha un problema tecnico. Puntata iniziata da 13 secondi. «Sentiamo Sebino Nela». Silenzio. Perfetto”. E ancora: “Da segnalare anche il penosissimo tentativo (non riuscito) di collegamento Skype con Cané“. Qualcuno stigmatizza anche la conduzione: “Per favorire il sonno stasera sono indeciso se prendere una tazza di camomilla o vedere la Domenica Sportiva condotta da Jacopo Volpi“. Nel mirino pure una battuta mal riuscita su un Tweet della sorella di Ronaldo: “Bravo a Volpi per la battutina fatta sul tweet della sorella di Ronaldo. Secondo lui ha esortato a rubare come lui fa con lo stipendio che gli paghiamo! Buuuuu”. Ma sono tantissimi anche gli apprezzamenti: “La verità è che non c’è campionato senza Domenica Sportiva“.

Falsa partenza per Pressing

Meno numerose le critiche e gli elogi per Pressing, forse anche perché lo hanno visto in pochi. “Posso dire che trovo senza senso l’inizio alle 21.50 de LaDS e di Pressing con le partite ancora in corso…”, osserva un utente. “Monica Bertini promossa a pieni voti. Ma basta Ordine, Giordana e altri rissosi”, sottolinea un altro telespettatore. “L’errore è mettere un programma sportivo in una rete che ormai parla solo di politica e attualità a un target adulto e non su una rete (Italia 1) sicuramente più per giovani e da sempre più dedicata al calcio”, è la riflessione di un altro utente. E qualcuno punge: “Che legnata per la Rete 4 calcistica. La prossima settimana toccherà invitare Salvini“.

