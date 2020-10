Il Perugia prende posizione su Caserta

Le scorie della traumatica retrocessione dopo il playout contro il Pescara stanno condizionando l’inizio di stagione del Perugia. Gli umbri hanno iniziato malissimo il campionato di Serie C, perdendo due partite su tre, in casa conto il Cesena e poi di goleada a Mantova.

Il ds degli umbri, Gianluca Comotto, ha però tenuto ad allontanare le voci su un possibile esonero dell’allenatore Fabio Caserta in un’intervista a ‘TifoGrifo.com’: “A Mantova abbiamo sbagliato già il primo appoggio indietro – l’analisi dell’ex capitano del Torino – Non c’entrano tecnica, tattica e fisica, ma solo l’pproccio mentale. Ne dobbiamo uscire mettendo da parte ansie, paure e il ricordo dell’anno scorso. Il mister non ha la fiducia a termine. Pensiamo che lui ci riporterà in Serie B”.

Paole di elogio anche per il presidente: “Santopadre non deve essere il capro espiatorio, ha fatto il suo mettendo a disposizione uno dei più alti budget della serie C. Sarà il presidente che ci riporterà in Serie B e rimarrà qui ancora a lungo”.

