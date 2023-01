Con la delusione Australian Open ancora da smaltire, il tennista romano prova a guardare avanti e a fissare i prossimi appuntamenti del 2023. Lo si potrebbe vedere all’opera in Messico a partire dal 27 febbraio.

26-01-2023 11:22

Trapelano poche news dall’entourage di Matteo Berrettini ed è difficile comprendere quali saranno le sue prossime mosse anche per risollevarsi dopo la battuta d’arresto patita in Australia. Perdere al quinto set con Andy Murray dopo aver fallito anche il match-point, è un duro colpo sia a livello psicologico sia a livello “numerico”: questo ko lo ha portato, infatti, a perdere posizioni ed oggi occupa è “virtualmente” il numero 22 del ranking.

Ecco che allora bisogna reagire e tornare al lavoro per provare a riprendersi un posto fra i primi dieci.

Il prossimo appuntamento potrebbe essere l’ATP500 di Acapulco, in Messico, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Una lunga pausa, dunque, per fare anche un richiamo di preparazione, così da presentarsi in splendida forma ai Masters1000 di Indian Wells e di Miami che invece ruberanno la scena dall’8 al 19 marzo e dal 22 marzo al 2 aprile.