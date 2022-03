Il Pogback per la Juve manda in tilt il web, i tifosi restano freddi

05-03-2022 08:21

Che sia la volta buona? Sono tre anni – e sei sessioni di mercato – che si parla di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus e puntualmente anche ora torna fuori il tormentone sul centrocampista francese. I bianconeri – scrive la Gazzetta – sono in contatto con Raiola pensano a 7,5 milioni più bonus, ma serve un sacrificio del francese in scadenza con lo United. I buoni rapporti tra l’agente e la Signora sono noti (Raiola ha tra i suoi assistiti anche Matthijs de Ligt) e un primo contatto tra le parti c’è già stato. La Juventus ha chiesto allo staff del francese di essere in- formata in caso di offerte, che siano di rinnovo (dal Manchester United, ma è improbabile) o da altri club (Real Madrid e Psg restano le più interessate) per capire se ci sono i margini per poterle pareggiare.

I tifosi dicono no al ritorno di Pogba

Se fino a qualche tempo fa una notizia del genere sarebbe stata accolta con entusiasmo dai tifosi della Juve ora i tempi sono cambiati: il francese sembra lontano dai tempi d’oro, si preferiscono nomi diversi (da Gravemberch a Milinkovic-Savic) e fioccano i no grazie sui social: “No per il ritorno di Pogba ma si all’arrivo di Milinkovic-Savic” o anche: “Ma con tutti i centrocampisti che ci sono, perché proprio Pogba? 10 milioni ad un giocatore che verrebbe in vacanza anche no. Non si vive di ricordi, non è più lo stesso di prima, sta bene lontano da Torino”.

Il web esplode: “Basta con Pogba. Non se ne può più” oppure: “Se la Juve dovesse riprendere Pogba farebbe un altro errore” e ancora: “Giocatore involuto in maniera pazzesca. Fece bene quei 2/3 anni alla Juve, poi stop. Qualora dovesse ritornare e in campo facesse male, (molto probabile), già li leggo i tweet: “è Allegri che lo rovina”…”.

Per i fan meglio investire sui giovani che su Pogba

Lo scetticismo impera: “Se l’obiettivo è abbassare il monte ingaggi come è sembrato a tutti non vedo perchè dobbiate credere ai 10 milioni a Paul Pogba” e anche: ” è almeno la decima volta che vuole tornare, anche no, con quei 10m all’anno prendo due bei centrocampisti giovani” e poi: “Pogba va per i 30, c’è la possibilità di prendere Gravenberch o un altro giovane e prendi uno che oltretutto (con tutto il bene che gli voglio) ci ha mandati a c… per andare in Inghilterra?, prendo altro grazie”.

C’è chi scrive: “10 milioni a stagione a Pogba e non danno 8+2 a Paulo Dybala. Dovete svegliarvi dal sogno”, ma non mancano i nostalgici: “Se non riprenderesti Pogba non solo non capisci di calcio ma ti meriti Adrien Rabiot per il resto dei tuoi giorni” e infine: “Mi sono svegliata con pogba molto vicino al ritorno sto ancora sognando”.

