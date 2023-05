Il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Finali? Se la giocano tutte al 50%”

Come riporta ANSA, Malagò parla a margine della celebrazione delle medaglie azzurre di ginnastica a Roma: “Abbiamo vinto tantissimo in tante discipline anche inaspettate, sarebbe bello che il calcio lo facesse”

31-05-2023 14:45

Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della celebrazione delle medaglie azzurre di ginnastica a Roma – come riportato dall’ANSA – ha rilasciato diverse dichiarazioni riguardo le tre italiane che saranno impegnate nelle finale delle tre competizioni europee.

Le parole del numero uno del CONI: “Ci sono tre squadre italiane in finale che secondo me se la giocano tutte al 50% con le rivali. Sarebbe il più grande spot e ne abbiamo molto bisogno”.

Prosegue poi Malagò: “Abbiamo vinto tantissimo in tante discipline anche inaspettate, sarebbe bello che il calcio lo facesse. Sarebbe una spinta mediatica di promozione del mondo dello sport italiano”. Questa sera, mercoledì 31 maggio, la Roma sarà la prima delle tre italiane che scenderanno in campo in una finale europea.