Il presidente della Premier League Hoffman si dimetterà a gennaio

La Premier League ha annunciato che il presidente Gary Hoffman si dimetterà dal suo incarico. Hoffman lascia dopo meno di due anni nel ruolo, essendo stato nominato solo nell’aprile dello scorso anno e avendo iniziato ufficialmente due mesi dopo. Lascerà alla fine di gennaio, anche se nessun sostituto è stato ancora selezionato.

Hoffman è stato oggetto di un voto di sfiducia non ufficiale da parte dei presidenti della Premier League la scorsa settimana. Si dice che il 61enne sia stato messo sotto esame dai club per la gestione e l’approvazione della controversa acquisizione del Newcastle United, sostenuta dai sauditi. I club si sarebbero lamentati di non essere stati consultati completamente sulla decisione. La Premier League ha rilasciato una dichiarazione mercoledì ringraziando Hoffman per il suo lavoro e rivelando che la ricerca di un nuovo presidente è iniziata:

“La Premier League è grata a Gary per il suo servizio impegnato”, si legge nella dichiarazione. “Ha guidato la Lega durante il periodo più difficile della sua storia e la lascia in una posizione più forte che mai”. “Il processo di nomina di un nuovo presidente inizierà immediatamente”.

Hoffman ha anche parlato del suo orgoglio per aver ricoperto il ruolo e ha spiegato il motivo della sua decisione di dimettersi:

“È stato un privilegio guidare la Premier League nelle ultime due stagioni – quando lo spirito del calcio inglese è stato più importante che mai”, ha detto Hoffman. “Ora, ho deciso che è il momento giusto per me di farmi da parte per permettere a una nuova leadership di guidare la Lega nella sua prossima fase di ripresa”.

