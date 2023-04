Il presidente di Powervolley, Fusaro ci crede: "Ovvio che penso al tricolore"

Domani la sua squadra giocherà gara 3 delle semifinali dei playoff scudetto

18-04-2023 12:20

L’Allianz Powervolley Milano è la grande sorpresa di questa annata. La formazione guidata da coach Roberto Piazza è in semifinale dei playoff scudetto con la Cucine Lube Civitanova. Domani sera il club affronterà gara tre con la serie in perfetta parità.

A Gazzetta dello Sport ha palato il presidente del club Lucio Fusaro.

Parlando della vittoria in gara 2: “Al momento è la ciliegina sulla torta di un campionato meraviglioso. Abbiamo vinto con Trento, battuto Modena per due volte in regular season, eliminata Civitanova nei quarti di Coppa Italia. Ora il pubblico ci segue, ci ha spinto contro Perugia e si è visto domenica contro la Lube. E ci tengo a dire che a differenza di altre società della zona i nostri sold out sono veri”.

E sulla serie vinta contro Perugia: “Gli scudetti non si vincono prendendo gli Avengers, i supereroi della Marvel. Questa scelta qualcuno la sta pagando a caro prezzo. Nella mia carriera di giocatore e allenatore non ho mai vinto nulla e per gara-5 dei quarti in Umbria mi sono emozionato”.

Poi spazio a un po’ di mercato: “Porro l’anno scorso lo abbiamo preso da Modena lanciandolo a 19 anni come regista titolare. Ha contratto anche per l’anno prossimo e stiamo prolungando fino al 2026. Stesso discorso per il giapponese Ishikawa. Il libero sarà Catania, un ragazzo di cui mi parlano molto bene. Nelle Nazionali giovanili ha vinto tutto. Per quanto riguarda l’argentino Loser c’è la volontà di prolungare anche con lui”.

Infine:” Al tricolore è ovvio che ci penso, non abbiamo nulla in meno degli altri e in questa stagione lo abbiamo dimostrato. Intanto siamo in Europa, mal che vada in Coppa Cev, poi vediamo cosa arriva: dallo scudetto alla qualificazione Champions”.