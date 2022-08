Il profondo rispetto di Giannis per Lebron: "É ancora il più forte del mondo"

12-08-2022 17:22

Greatness recognizes Greatness, direbbero negli USA, per riassumere il concetto espresso da Giannis Antetokounmpo in merito a LeBron James.

Il campione greco ne ha parlato a Marca, quotidiano spagnolo, trovandosi attualmente in Spagna per un test amichevole al quale peraltro non ha partecipato per recuperare da un piccolo acciacco fisico. Nulla di grave o che possa impedire all’atletone dei Milwaukee Bucks – coi quali ha vinto il titolo NBA nel 2021, da MVP delle Finals – di partecipare a Eurobasket 2022, competizione al via a settembre. La Grecia giocherà peraltro a Milano nella fase a gironi, essendo stata inserita nel girone dell’Italia, che comprende anche Croazia, Estonia, Gran Bretagna e Ucraina.

Ma torniamo sulle parole di Giannis su Lebron: “É incredibile come LeBron, dopo 19 stagioni NBA, sia ancora il miglior giocatore al mondo, in forma come non mai! Vorrei sapere come fa, come ha fatto ha essere così performante e sempre ad alto livello da ormai 20 anni, migliorando ed evolvendo il suo gioco. É semplicemente incredibile… Spero anch’io di riuscire a giocare per 18-20 anni in NBA, mantenendo sempre al massimo il livello del mio gioco”.

Conosciuto e apprezzato anche per la sua umiltà, Giannis Antetokounmpo non si è smentito neanche in questa occasione, dimostrando di essere un campione non solo per quello che fa in campo, ma anche negli atteggiamenti fuori dal parquet.