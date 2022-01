Il PSG prepara 300 milioni per comprare Haaland

07-01-2022 18:33

L’élite europea si sta scontrando per Erling Haaland. L’attaccante norvegese, che gioca per il Borussia Dortmund, probabilmente lascerà la Germania a fine stagione, e ora sembra che il PSG si sia unito alla lotta per uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Secondo la Bild, il club parigino starebbe preparando un totale di 300 milioni di euro per convincere il giocatore e il suo entourage a fare il prossimo passo della sua carriera nella capitale francese. Il PSG vuole fare di tutto per portare Haaland al Parc des Princes.

Secondo la Bild, il Real Madrid è ancora il favorito per accaparrarsi il killer della Bundesliga. Tuttavia, i 300 milioni che i parigini sarebbero disposti a pagare al club, la tassa del giocatore e le commissioni per il suo agente Mino Raiola potrebbero cambiare i piani per il 21enne norvegese.

“Haaland non partirà a gennaio. Chi accetta di vendere il miglior attaccante d’Europa durante la pausa invernale quando non è necessario?”. L’amministratore delegato del Dortmund Watzke ha detto a Der Spiegel: “Venderlo l’anno prossimo? Sarà difficile tenerlo, ovviamente. Ma lo vogliamo e ci proveremo”.

Il giocatore stesso ha recentemente lasciato intendere che il suo futuro è nel campionato spagnolo, anche se questo dipende in gran parte dal destino di altre due stelle, in questo caso una del PSG e l’altra del Real Madrid. Si tratta di Kylian Mbappé, che deve ancora rinnovare il suo contratto con i leader della Ligue 1 e rimane anche uno dei principali obiettivi del Real Madrid. Se dovesse partire in estate, il PSG si precipiterebbe per Haaland per sostituire il francese.

Tuttavia, a Dortmund stanno pregando che il Real Madrid non si sbarazzi di Karim Benzema prima che il suo contratto scada nel 2023. Nel frattempo, anche il City di Guardiola vuole incontrare Haaland e il suo entourage dato che, secondo The Athletic, lui è il preferito per rafforzare la linea di attaccanti dei Citizens. La telenovela continua. Anche se il Dortmund ha esortato il giocatore a informare il club della sua decisione prima dell’inizio della seconda metà della stagione della Bundesliga.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT