LaLiga, il Real Madrid cade in trasferta contro il Gefate

02-01-2022 16:27

Non inizia nel migliore dei modi il 2022 del Real Madrid di Carletto Ancelotti, che dopo 15 partite tra campionato e coppe senza conoscere la sconfitta cade in trasferta nella prima di Liga del nuovo anno contro il Getafe. A decidere la gara a favore dei padroni di casa è stato il gol di Unal al minuto 9′.

Dopo 20 partite giocate fin qui in Liga, il Real Madrid rimane comunque molto più che primo, anche se ha qualche partita in più rispetto alle dirette concorrenti. Con 46 punti in 20 partite, il Real è a +8 dalla seconda in classifica, ovvero il Siviglia, e a +13 dal Betis terzo.

