I blancos di Ancelotti vincono ma non brillano

11-03-2023 18:27

Il Real Madrid vince faticando in casa contro l’Espanyol in una gara della 25esima giornata della Liga. Sotto per 1-0 all’8′ a causa della rete di Joselu, i campioni di Spagna hanno ribaltato il risultato con i gol di Vinicius Junior al 23′, Militao al 39′ e Asensio al 92′, portandosi a 6 punti dal Barcellona impegnato domenica a Bilbao.

“L’inizio non è stato così spettacolare, ma poi è diventata una bella partita. Dovevamo vincere – sono le parole di Ancelotti a LaLiga TV -. Oggi abbiamo giocato meglio grazie alla grande mobilità delle nostre punte e anche alla nostra abilità nel controllare il gioco”.