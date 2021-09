Il Real Madrid mantiene due punti di vantaggio sui cugini dell’Atletico, vincitori ieri in trasferta per 2-1 col Getafe. Le merengues hanno travolto per 6-1 il Maiorca, mattatore Marco Asensio, autore di una tripletta, a segno anche Benzema, due volte, e Isco. Questi gli altri risultati odierni della sesta giornata: Espanyol-Alaves 1-0, Siviglia-Valencia 3-1, Villarreal-Elche 4-1.

OMNISPORT | 22-09-2021 23:59