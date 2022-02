19-02-2022 23:47

Dopo la sconfitta contro il Psg in Champions League, il Real Madrid si rialza superando in casa per 3-0 l’Alaves nella 25esima giornata della Liga. I blancos sono riusciti a passare nella ripresa, trovando le reti di tutti i giocatori del tridente, Asensio, Vinicius e Benzema su rigore.

In classifica il Real ha ora 7 punti di margine sul Siviglia, che ha una partita in meno, mentre l’Alaves resta in penultima posizione.

