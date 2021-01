Il record del portiere del Newport City: gol da 96 metri

19 gennaio 2021, Newport City di scena sul campo del Cheltenham Town. Partita di League Two, quarta serie inglese. Scontro al vertice. Gli ospiti segnano il goal del vantaggio dopo 12 minuti di gioco. Facendo la storia.

L’autore del goal è infatti Tom King, che di professione fa il portiere. E non ha segnato in mischia, ma da rinvio dal fondo. Un tiro potente che il vento spinge sempre più verso la porta di Joshua Griffiths. Beffato dal rimbalzo. Goal. Da 96 metri e 1 centimetro.

Il portiere gallese, classe 1995 e con un breve passato nella propria nazionale, è entrato nel Guinness World Record per aver segnato il goal dalla maggiore distanza in un match ufficiale di calcio.

Ha battuto Asmir Begovic, che quando vestiva la maglia dello Stoke City nel novembre 2013 aveva firmato un goal da 91.90 metri contro il Southampton, con la stessa modalità: calcio forte, rimbalzo e aiuto del vento.

La sfida del club gallese, secondo classificato in League Two, è terminata soltanto con un 1-1. A Newport, comunque, hanno avuto un altro ottimo motivo per festeggiare. E pensare che King fino a poche settimane fa faceva la riserva.

OMNISPORT | 21-01-2021 19:35