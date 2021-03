Il riscatto di Murray, al secondo turno di Rotterdam

Al primo turno di Rotterdam e al primo impegno serio di stagione, dopo aver saltato l’Australian Open a causa della positività al Covid – 19, Andy Murray batte un colpo e accede al secondo turno del Master 500.

Lo scozzese, attuale 123 del ranking ATP, presente in tabellone grazie a una wild-card, ha battuto l’altra wild card del torneo Robin Haase per 2-6 7-6(4) 6-3. Un successo, visti i mille problemi del tennista, che fa morale.

Ora Murray, che ha dichiarato di sentirsi bene e di essere in grado di giocare con i migliori avrà una bella occasione per dimostrare di non aver torto: al prossimo turno affronterà l’insidioso russo Andrey Rublev (n.8 del mondo).

OMNISPORT | 02-03-2021 16:33