Il ritorno di Bebe Vio: "Il periodo post Tokyo è stato tosto"

L'azzurra ha parlato sui social

01-02-2023 17:19

Bebe Vio torna ad allenarsi e mette nel mirino i Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Sui social la veneta ha spiegato: «È stato un periodo parecchio tosto e importante, stupendo e bellissimo. Per riassumere questo periodo post Tokyo diciamo che è stato un po’ più pesante del previsto a livello fisico. Tutte le operazioni fatte prima sono andate benissimo. E dopo Tokyo abbiamo iniziato a rimettere insieme i pezzettini. Abbiamo provato a sistemare la spalla destra, il gomito sinistro, le anche, un po’ tutto, stavo cadendo a pezzi. Però mi hanno aggiustata, mi hanno rassettata tutta».

Poi la schermitrice azzurra ha aggiunto: «Sta iniziando la qualifica per Parigi 2024», con il primo incontro previsto per il mese di marzo. Bebe Vio, nota per la sua energia e per il suo non stare mai ferma ha anche dato aggiornamenti sullo studio e sull’Università.

«Ho iniziato la mia ultima sessione, spero di laurearmi entro maggio».