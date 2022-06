Il ritorno di Gattuso: accordo raggiunto con il Valencia

31-05-2022 23:51

Gennaro Gattuso è pronto per tornare ad allenare. Ad un anno di distanza dalla rottura con la Fiorentina pochi giorni dopo la firma del contratto per divergenze con la proprietà sulla gestione del mercato, il tecnico calabrese è volato a Singapore insieme al proprio agente Jorge Mendes per incontrare il patron del Valencia Peter Lim.

L’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto: quando saranno stati sistemati gli ultimi dettagli la carriera di tecnico di Gattuso, la cui ultima esperienza “sul campo” è stata con il Napoli tra il dicembre 2019 e il giugno 2021, ripartirà con la terza avventura all’estero, dopo quelle con Sion e OFI Creta nel 2013 e nel 2014.

‘Ringhio’ sarà il terzo allenatore italiano nella storia del Valencia dopo Claudio Ranieri, che nella stagione 2004-’05 conquistò la Supercoppa europea, e Cesare Prandelli, protagonista di una fugace e poco felice esperienza nel 2016.