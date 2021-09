Il ritorno di Ospina è un caso: esplode la rabbia dei tifosi Juve

Napoli-Juventus si giocherà soltanto il prossimo sabato ma sui social la sfida a distanza tra i tifosi sembra essere già cominciata. A scatenare la polemica è ora la situazione legata a David Ospina, il portiere colombiano ha ricevuto un colpo nel corso del match con la Bolivia e la sua presenza contro i bianconeri potrebbe essere a rischio. Il team partenopeo vuole valutare il prima possibile questa situazione visto il contemporaneo infortunio di Alex Meret.

Una situazione di emergenza in casa Napoli al punto che si parla anche dell’arrivo di un portiere tra gli svincolati per riuscire a risolvere la situazione. Ma ora l’attenzione del Napoli sembra concentrata nel far rientrare il prima possibile David Ospina in modo da valutarne le condizioni e di poterlo schierare nel big match di sabato sera contro la Juve (sabato 11 alle 18 su Dazn).

La rabbia dei tifosi della Juventus per il caso Ospina

A scatenare la reazione dei tifosi bianconeri le parole dell’inviato di Sky, Modugno che ha rivelato: “Tutta la diplomazia della società napoletana si sta muovendo per far giocare a Ospina la terza partita con la Colombia”, parole che fanno infuriare i tifosi della Juventus: “Hanno appena cominciato, adesso riusciranno a far in modo da avere un vantaggio rispetto agli altri”. E ancora: “Poverini non oso immaginare se gli fossero mancati 5-6 titolari cosa avrebbero combinato”.

I tifosi juventini dopo il caso ASL della scorsa stagione sono sul piede di guerra: “Probabilmente non riusciranno a evitare che Ospina giochi la terza partita. Per cui il Napoli sta organizzando un volo charter speciale per farlo partire subito dopo la fine del match. Ci sarà Cuadrado, ma volevano solo salvare le apparenze, affinché non si dica che siano scorretti e sleali, facendo solo il loro interesse”. Ma ci sono anche tifosi bianconeri che se la prendono contro la Juve che dovrà fare i conti con dei rientri last minute: “Semplicemente si tutelano e fanno bene. Noi invece non siamo in grado e tutti fanno quello che hanno voglia. Basta vedere Ramsey che ha rifiutato tutto e tutti ma è stato comunque inserito in lista Champions”.

SPORTEVAI | 04-09-2021 08:19