Mercato Juventus: è doppio allarme per un big bianconero

Il calciomercato estivo, si sa, è finito, e per la Juventus si è risolto in un mezzo disastro, almeno a sentire l’umore dei tifosi bianconeri. Ma ci sono anche altri problemi da risolvere, tra i quali il principale, che si trascina ormai da troppo tempo, è quello del rinnovo di Paulo Dybala, che è in scadenza di contratto a giugno 2022, quindi fra poco meno di dieci mesi. E di tempo ormai, per incontrarsi e far combaciare la domanda e l’offerta, a tutt’oggi molto distanti, non ce n’è più, anche perché se a gennaio la situazione fosse ancora in bilico, il 27enne attaccante argentino potrebbe già in quel momento parlare con altri club.

E gli altri club non stanno certo perdendo tempo, almeno dalle voci che arrivano in particolare dalla Spagna. Secondo il noto portale di calciomercato Don Balon, infatti, il Real Madrid è pronto a passare all’attacco per La Joya il prossimo gennaio per acquistarlo a prezzo di saldo nel prossimo mercato invernale. Ma non è tutto: secondo fichajes.com sull’attaccante della Juventus sarebbe tornato con decisione anche il Barcellona.

I blaugrana l’avrebbero infatti individuato come l’erede perfetto di Leo Messi e vorrebbero portarlo in Catalogna la prossima estate a parametro zero, quindi dopo la scadenza del contratto con la Vecchia Signora. Alcuni emissari del Barça si sarebbero già mossi in questo senso, facendosi vivi con l’argentino e spiegandogli quali sarebbero le intenzioni del club. Quindi in casa Juve è doppio allarme e bisogna subito stringere i tempi per blindare immediatamente il calciatore, altrimenti si rischia seriamente di vederlo partire.

