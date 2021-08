Juventus, il Barcellona vuole Paulo Dybala: ipotesi scambio

La Juventus ha battuto l’Atalanta in amichevole per 3-1. Un test importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che può sorridere in vista dell’inizio del campionato. In gol per i bianconeri Dybala, Bernardeschi e Morata, mentre è di Muriel il pareggio su calcio di rigore.

Dybala è in forma ed è stato il primo ad aggiornare la tabella dei marcatori ieri sera. Allegri è ovviamente soddisfatto: “È stato un bel test contro un’ottima Atalanta che ci ha creato difficoltà. Ma noi abbiamo difeso bene. Il secondo tempo è andato nettamente meglio: la cosa che mi è piaciuta di più è lo spirito di sacrificio. È quello che dobbiamo mettere per vincere, perché poi le qualità dei giocatori sono ottime e alte. Dybala e Bernardeschi? Li vedo bene, come tutti gli altri quando sono entrati. Stiamo diventando una squadra: le qualità dei giocatori sono indiscusse”.

L’argentino è felice del gol e del risultato della squadra e al termine della sfida con l’Atalanta, su Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri: “Bello sentire il vostro supporto, ci siete mancati! Pronti per una nuova stagione #forzajuve”. Una dedica che ha tranquillizzato i fan di Dybala, preoccupati di un possibile addio.

Ieri ci sono stati aggiornamenti importanti sul futuro di Dybala, come ha riportato Di Marzio: “Quello che posso dirvi è che oggi le parti si sono viste. Hanno parlato per due ore. Agente del calciatore e società. Diciamo che da parte di Dybala è stata presentata una controproposta all’offerta della Juventus messa sul tavolo lo scorso mercoledì. Dunque, adesso, ci saranno dei giorni di riflessione da parte del club bianconero che ragionerà proprio su questo. Quello che posso dirvi è che a fine mese le parti si siederanno di nuovo per capire come portare avanti la trattativa”.

Il futuro di Dybala resta incerto e il Barcellona continua nel frattempo a monitorare la situazione: stando alle ultime indiscrezioni, i blaugrana hanno scelto il gioiello bianconero per il dopo Messi. Non solo, per convincere la Juventus sarebbero pronti a mettere sul piatto diversi soldi più Coutinho. Una bella offerta, adesso sta alla Juve riflettere.

OMNISPORT | 15-08-2021 09:00