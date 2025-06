Italia, Mancini snobba Spalletti sul caso Acerbi, poi la battuta sul ritorno in panchina: è un’allusione alla Juventus?

L’ex c.t. sorvola sul commento sarcastico del collega al suo like al post del difensore, poi fa capire di attendere novità dai bianconeri

Tirato in ballo da Luciano Spalletti sul like al post di Francesco Acerbi contro il c.t., Roberto Mancini evita l’argomento con una battuta. E parlando del possibile ritorno in panchina si lascia andare a quella che sembra un’allusione alla Juventus.

Caso Acerbi, Mancini snobba Spalletti

Intervenuto all’evento “The coach experience” di Rimini, Roberto Mancini non ha voluto svelare se il suo smartphone sia stato o meno hackerato, come sostenuto in maniera sarcastica da Luciano Spalletti: ieri al c.t. era stato chiesto di commentare il like del suo predecessore al post su Instagram di Francesco Acerbi, che dopo aver rifiutato la convocazione in Nazionale aveva attaccato il commissario tecnico, accusandolo di avergli mancato di rispetto.

Oggi Mancini ha preferito evitare di entrare nella polemica, snobbando le domande dei giornalisti sulla battuta di Spalletti. “Ma dico: ci saranno cose più importanti, no?”, l’unica frase dedicata dal Mancio alla vicenda.

Mancini e l’allusione alla Juventus

Ma a Rimini Mancini ha parlato anche del suo futuro: anche a causa di un mercato allenatori estremamente vivace, nel corso delle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse squadre, in primis a Inter e Juventus. La prima ha scelto di affidarsi a Cristian Chivu, la seconda ha confermato Igor Tudor dopo non essere riuscita a strappare Antonio Conte al Napoli. Ad oggi, però, il croato è sicuro di restare soltanto fino al termine del Mondiale per club negli Stati Uniti.

Quando a Mancini è stato chiesto di un possibile ritorno in panchina l’ex c.t. non ha fatto nomi e non ha citato squadre, ma le sue parole sono sembrate contenere proprio un’allusione alla situazione di Tudor alla Juventus. “La panchina manca ma fa parte del lavoro – ha detto Mancini -. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo cosa succede nelle prossime settimane”.

L’attesa della Juventus

Ma con Gasperini alla Roma, Sarri tornato alla Lazio, l’Atalanta che oggi ha scelto Juric e la Fiorentina in trattativa con Pioli, di fatto soltanto la separazione tra la Juventus e Tudor dopo il Mondiale per club potrebbe riportare Mancini su una panchina di un top club di serie A nell’ordine di qualche settimana. Il Mancio resta in attesa, dunque, sapendo che la sua prossima chance potrebbe essere in bianconero.