Il segreto di Federica Nargi: la seduzione è semplicità

Tutte belle, soprattutto su Instagram. Eppure la bellezza di Federica Nargi è ancora inarrivabile, la bellezza senza pari della splendida compagna di Alessandro Matri fa il giro del web, con uno scatto semplice, senza pretese, ma che raccoglie più consensi di tanti altri selfie, certamente molto più audaci e seducenti. Un abito nero serio ed elegante, che lascia scoperte soltanto le spalle e le ginocchia, mostrando così una dea che non ha bisogno di scoprirsi troppo per calamitare l’attenzione dei presenti.

Il segreto di Federica Nargi è proprio questo: riesce a sedurre con la sua semplicità, con il suo sguardo dolce che buca l’obiettivo e lo attraversa per intero, sfondando barriere dimensionali e virtuali e creando un ponte diretto tra lei e i suoi follower che quasi possono toccarla con mano. Così come testimoniano i commenti rivolti a Federica: spesso e volentieri, andando a spulciare i profili delle showgirl più amate del momento è facile trovare qualche mattacchione che si diverte a scrivere oscenità e trivialità nei confronti del vip di turno. Offendere una persona è sempre sbagliato, ma in certi casi, stabilire la linea di confine tra provocazione e dileggio è davvero complicato. Con Federica Nargi questo non accade, i mattacchioni in questione al massimo si offendono tra di loro, ma con la bella Fede nessuno si permette di essere volgare o fuori luogo. Anche gli orchi si trasformano in gentleman, stregati dalla dolcezza e dall’eleganza senza paragoni della Nargi che ipnotizza i suoi fan con un semplice sguardo.

SPORTEVAI | 05-10-2018 13:56