Il segreto di James e il "rivale" Curry: il parere di Allen

14-12-2022 19:36

Su Zoom, l’ex star Nba Ray Allen ha parlato così dell’ex compagno di squadra LeBron James, con cui ha vinto il titolo nel 2013: “LeBron infinito perché ha sempre fatto stretching, l’avessi emulato prima sarei durato di più… Me l’aspettavo che durasse così a lungo. Io non bevo alcolici, ho migliorato negli anni da atleta le mie abitudini alimentari, ma ho imparato da LeBron a Miami in chiave stretching. Lui già allora, in maglia Heat, ne faceva tanto. Aiuta ad allungare la carriera…”.

Ray Allen è ritenuto come uno dei più grandi tiratori da tre della storia della Lega, per alcuni il migliore. Nel corso dell’intervista, l’ex Celtics ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su colui che ha battuto il suo record di triple: “Curry aveva già vinto senza Durant, mi aspettavo i Warriors competitivi col nucleo Steph/Thompson/Green… Curry non mi aspettavo facesse così bene, ma va a suo credito: c’è chi si accontenta dei primi riconoscimenti e chi vuole, lavora e migliora sempre di più. Lui lo ha saputo fare. Chi tra i due, me o lui, è il miglior tiratore ogni epoca? Il bello del basket è che ogni appassionato può scegliere chi è migliore in base al suo gusto, per cui…”.

Infine, per Ray Allen sarà Celtics-Bucks il match principale di Natale: “Tatum e Giannis Antetokounmpo garantiscono lo star power, lotteranno anche per l’Mvp, il riconoscimento come miglior giocatore, e poi saranno di fronte due grandi squadre. Però Morant è il più eccitante da guardare“.