Nella città partenopea si contano le settimane perché sia matematico il terzo titolo della storia azzurra

20-03-2023 11:04

Napoli si prepara a tingersi di azzurro, si contano le settimane che mancano allo scudetto matematico, il terzo della storia. Chi è un po’ preoccupato da quel che accadrà è il sindaco della città, Gaetano Manfredi: “Quando ho visto la statua di piazza Mercato colorata d’azzurro ho immaginato il peggio. Lo scudetto è la grande catarsi. Una città abituata a inseguire e a difendersi ora primeggia, troneggia e soprattutto dà lezioni di gioco, di stile, e anche di talento gestionale” ma “sono impaurito dal fatto che la gioia si trasformi in corrida e la corrida in oltraggio ai nostri monumenti. Perciò ho invocato la sospensione delle attività di colorazione”.

Al Fatto Quotidiano il primo cittadini dice ancora: “I napoletani sono attenti e sanno che i monumenti sono ricchezza per tutti. La gioia si può esprimere in tanti modi. Propongo di fare installazioni creative, artistiche, striscioni ovunque. Dobbiamo ingaggiare una battaglia per la creatività”.