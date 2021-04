Il Siviglia riapre la Liga: Atletico Madrid ko, Real Madrid e Barcellona vicinissime

E’ un goal di Marcos Acuna , il suo primo in stagione, ad infiammare la corsa al titolo nella Liga: la capolista Atletico Madrid esce sconfitta dalla sfida del Sanchez-Pizjuan contro il Siviglia e si ritrova Real Madrid e Barcellona a strettissimo contatto.

La squadra di Simeone incassa il suo terzo ko stagionale in campionato al termine di una gara dominata dalla formazione andalusa: e se nel primo tempo Jan Oblak era stato provvidenziale, neutralizzando il rigore calciato da Ocampos all’8′, nella ripresa non può nulla sul colpo di testa di Acuna, che da pochi passi capitalizza un cross proveniente di Escudero, liberato sulla destra da una verticalizzazione di Suso.

Un 1-0 pesantissimo per il Siviglia, che blinda il quarto posto volando a +12 sul Betis, ma anche, come detto, per l’Atletico Madrid, che ora ha solo tre punti di vantaggio sul Real Madrid, con il Barcellona che domani ospiterà il Valladolid con la chance di portarsi a un solo punto dai colchoneros.

Atleti che tornerà a Siviglia tra una settimana per affrontare il Betis nella trentesima giornata della Liga: un’altra trasferta difficile, resa ancor più complicata dalle assenze di Luis Suarez e Marcos Llorente , i due migliori marcatori stagionali dei rojiblancos, che saranno entrambi fermati per squalifica dopo l’ammonizione rimediata contro la squadra di Lopetegui.

Questi i risultati odierni della ventinovesima giornata: Alaves-Celta Vigo 1-3, Elche-Betis Siviglia 1-1, Cadice-Valencia 2-1, Siviglia-Atletico Madrid 1-0.

