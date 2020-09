Dalla panchina a "Ballando con le stelle": il ritorno di Allegri

Massimiliano Allegri studia, in attesa di tornare a fare quello che gli riesce meglio: l’allenatore. L’ipotesi di un suo ritorno sulla panchina di una società prestigiosa, come il Real Madrid o il più concreto PSG, continua ad alimentare le fantasie dei più entusiasti del suo gioco pragmatico ma equilibrato. E a provocare una nostalgia più che giustificata da parte di quanti lo vorrebbero ancora protagonista del calcio contemporaneo, anche se con le sue storture e incongruenze.

Allegri tra calcio giocato e panchine attese

L’affezione del pubblico, e non solo dei tifosi, nei confronti di un giocatore che ha entusiasmato e che da allenatore ha segnato momenti importanti per club come Milan e Juventus ha creato un legame con gli appassionati, che si sono interessati alle sue vicende amorose – tormentate e passionali fino all’incontro con Ambra Angiolini, sua compagna – e alle sue questioni private.

“Ballando con le stelle”: Allegri ballerà un tango

Sarà lui il ballerino per una notte dell’esordio, attesissimo, di Ballando con le Stelle. Massimiliano Allegri, infatti, preparerà una esibizione inedita per la televisione italiana, nelle vesti di ospite speciale: si esibirà in un tango.

Allegri, in effetti, non è il primo ospite proveniente dall’ambiente calcistico: in passato abbiamo ammirato danzare Alessandro Del Piero e Roberto Mancini come ospiti e Osvaldo come partecipante, al centro di un triangolo velenoso con Veera Kinnunen e Stefano Orodei.

Per la sua prima volta in una trasmissione come Ballando, dunque, Max Allegri si misurerà con il ballo ma senza la sua compagna, l’attrice Ambra Angiolini. La loro storia procede, tanto che più volte si è parlato di nozze, ma senza dettagli ulteriori complice la pandemia e la loro quarantena da separati. Lei a Brescia con i figli e lui a Livorno. Ma il loro è un rapporto intenso, destinato a durare e a emozionare. Il matrimonio potrebbe essere dietro l’angolo.

Il passato romantico di Allegri e il matrimonio saltato

E anche quel passato, un po’ guascone e un po’ romanzesco di Allegri, che abbandonò una fidanzata sull’altare e scelse di rompere con la madre di suo figlio Giacomo prima che lui nascesse, sembra relegato a un uomo ormai maturo e pronto a scelte diverse. La vicenda è nota: all’epoca del Pescara di Galeone, quando Allegri dominava i pensieri dei tifosi abruzzesi, decise di abbandonare la sua fidanzata di allora a poche ore dalle nozze per amore di una donna che lo accompagnerà cinque anni. E che non sposò. Un matrimonio fu celebrato, sì, con la madre di Valentina Allegri, la sua primogenita.

Un rapporto anche quello concluso, come la storia con la mamma di Giacomo interrotto quando lei era in dolce attesa. Max Allegri è un uomo inafferrabile, eppure simpatico, affettuoso e amato anche da alcune sue ex. Prima di legarsi ad Ambra, con cui fa coppia fissa da circa tre anni, il tecnico ha vissuto flirt intensi pare con Barbara D’Urso e la modella Gloria Patrizi.

VIRGILIO SPORT | 19-09-2020 17:38